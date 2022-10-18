〈紐約匯市〉英國迷你預算案大轉彎改善風險偏好 英鎊強彈 美元挫逾1%

英國新任財政部長周一 (17 日) 幾乎撤銷特拉斯政府提出的迷你預算案，帶動英鎊強彈，在風險情緒獲得改善之下，美元指數下跌超過 1%，歐元、澳幣同步反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大跌 1.08%，報 112.09，是 10 月 7 日以來最低。

美國銀行 (BofA) 公布優於預期的財報，也幫助提振市場風險偏好。該行周一盤前公布上季業績優於預期，執行長 Brian Moynihan 稱美國消費成長力道雖放緩，但依舊強勁。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 上周六 (15 日) 表示，聯準會 (Fed) 快速升息帶動美元走強，然而，一旦達到暫停升息的水準，這種情況可能有所緩解。

英鎊周一盤中觸及 10 月 5 日以來最高，截稿前上漲 1.7% 至 1.1362 美元。

新上任的英國財政部長韓特 (Jeremy Hunt) 日前公布最新財政計畫，幾乎推翻由特拉斯政府先前提出的迷你預算案，強調維持財政穩定與恢復市場信心的重要性。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 說：「本月迄今，英鎊一直是匯市主要驅動力，英國政府宣布的重大政策變動恢復了人們對英鎊的信心，同時減少美元買盤。」

Bannockburn 全球外匯首席市場策略師 Marc Chandler 認為英鎊在 9 月 26 日創下 1.0327 美元的歷史低點很可能就是底部，預估下一個阻力點會是 1.15 美元。

歐元兌美元漲 1.24% 至 0.9839 美元，是 10 月 6 日以來最高；澳幣兌美元漲 1.6% 至 0.6292 美元。

日元盤中一度貶破 149，改寫 32 年新低，截稿前貶 0.2% 至 148.95 日元兌 1 美元，交易員持續關注日本央行是否出手阻貶日元。

繼上周在全球央行與財長會議上坦承匯率過度波動後，日本當局周一繼續就日元貶勢向市場發出警告，承諾必要時將採取措施。

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