〈財報〉債市交易+利息收入 美國銀行第3季業績超預期

美國銀行 (BAC-US) 周一 (17 日) 表示，由於市場波動和利率上升，固定收益交易優於預期和利息收入成長，獲利和營收超過預期。

以下是美國銀行上季業績數字：

●每股獲利 81 美分，高於 Refinitiv 調查分析師估計的 77 美分

●營收 246.1 億美元，高於預期的 235.7 億美元

該行股價在盤前交易上漲 2.9%。

美國銀行表示，第 3 季獲利下降 8% 至 71 億美元，合每股 81 美分，因為該公司在當季計入 7.38 億美元的信貸損失準備金；相比之下，一年前它釋出 11 億美元的準備金。扣除利息支出的收入躍升至 246.1 億美元。

在 CEO 莫伊尼漢 (Brian Moynihan) 領導下，美國銀行本應成為 Fed 升息行動的主要受益者之一。但因擔心經濟衰退即將來臨，銀行股今年受到重創；不過隨著利率上升，包括美國銀行、摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 在內的貸款機構正賺取​​更強勁的獲利，從而使它們能夠從核心存款和貸款活動中獲得更多利潤。

莫伊尼漢在財報聲明中說：「我們的美國消費者客戶仍然保持強勁，即使成長放緩，支出水平仍然保持較高的存款額。」「整體而言，我們的貸款比去年增加了 12%，因為我們提供金融資源來支持我們的客戶。」

因有跡象顯示通膨和利率上升對經濟造成影響，投資人渴望看到該行的零售和商業客戶的表現。

截至上周五 (14 日)，美國銀行股價今年來已下跌 29%。