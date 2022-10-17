萬事達卡擬自荐擔任銀行加密貨幣交易中介者

萬事達卡 (MA-US) 希望能讓銀行更容易將加密貨幣帶給大眾。

該公司將在周一 (17 日) 宣布一項計畫，幫助金融機構提供加密貨幣交易；萬事達卡將比照 Paxos 充當銀行之間的「橋樑」，Paxos 是 PayPal (PYPL-US) 用來提供類似服務的加密交易平台。萬事達卡將處理監管合規性和安全性，這也是目前銀行對加密貨幣退避三舍的兩個核心原因。

某些消費者也持懷疑態度。比特幣等加密貨幣以波動性著稱，全球頂級數位資產今年已經貶值一半以上。自 1 月以來，該行業遭受了數十億次駭客攻擊，以及多起備受矚目的破產事件。

萬事達卡數位長蘭伯特 (Jorn Lambert) 表示，民意調查仍顯示對該資產有極大需求，但大約 60% 的受訪者表示寧願透過現有銀行試水。

他說，「對某些人來說這個東西還是有點可怕。」

高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 等大型投資銀行都有專門的加密團隊，但大多避免提供給消費者。摩根大通 CEO 戴蒙上周在國際金融研究所的一次活動中，指稱加密貨幣為「去中心化龐氏騙局」。如果銀行能夠接受這種萬事達卡合作模式，這可能意味著對 Coinbase (COIN-US) 和其他在美國經運的交易所的更多競爭。

這家支付公司表示，其作用是通過遵循加密合規規則、驗證交易以及提供反洗錢和身份監控服務，使銀行處於監管的正確位置。萬事達卡將在明年第 1 季試行該產品，然後正式在更多地區擴張。蘭伯特拒絕透露到目前為止哪些銀行已經簽約。

雖然該行業正在經歷熊市或「加密貨幣冬天」，但蘭伯特表示，未來更多活動可能會導致更多交易並推動萬事達卡的核心業務。

他說，「認為一點加密貨幣的冬天預示著它就此結束是很短視的，我們並不認為如此。」「隨著監管規則的推出，加密平台將獲得更高程度的安全性，許多當前問題在未來幾年內得到解決。」

萬事達卡和 Visa (V-US) 都在加密貨幣領域展開合作。萬事達卡已經在 NFT 和 Bakkt 上與 Coinbase 合作，讓其網絡中的銀行和商家提供與加密相關的服務。Visa 上周宣布與 FTX 合作，在 40 個國家和地區提供加密借記卡，並擁有 70 多個加密合作夥伴關係。美國運通 (AXP-US) 表示，它正在探索將其卡和網絡與穩定幣結合使用，這些穩定幣與一美元或另一種法定貨幣的價格掛鉤。