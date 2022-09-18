沒跟上ETF除息免驚 靠一招可利息、價差兩頭賺

19 檔 ETF 將於周一 (9/19) 進行除息，其中包含元大台灣高息低波 (00713-TW)、中信綠能及電動車 (00896-TW) 等，是「唯二」的兩檔台股 ETF，其餘皆是債券 ETF，對存股族來說，若沒趕上除息前最後買進日也沒關係，靠著除息當天買進，也能利息、價差兩頭賺。

00713 今年 9 月起改為季配息，每單位配息 1.45 元，19 日為除息交易日，為更進一步防止配息金額被稀釋問題，提升配息金額可預期性，00713 已加入收益平準金機制，至 9/16 為止，元大投信官網揭露 00713 收益平準金金額達 5.2 元，提供注重配息穩定度投資人參考。

00713 在 2018 年到 2021 年的每受益權單位配發金額分別為 1.55 元、1.6 元、1.7 元和 3.15 元，成立以來年年配息且金額逐年成長，今年 9 月改為季配息後，將在 12 月時進行今年度第 2 次收益分配，未來將規律於 3、6、9、12 月進行除息。

00896 成立不到一年，擁有 6.2 萬受益人，此次每單位實際配發金額 0.24 元，值得留意的是，00896 雖採季配息，但第 2 季未發放，第 1 季則是配 0.015 元，今年累計配發金額為 0.255 元。

法人表示，台股近期震盪劇烈，若是存股族沒趕上除息前最後買進日，可藉由鎖定固定填息股，在除息日當天買進約等於股利的金額，等到股利發放日時，剛好填補加碼的資金缺口，用這個方法，不但不會忘記再投入股利，也有機會賺到填息帶來的波段報酬。