拜登坦言 美國經濟可能陷入衰退 但「非常輕微」

美國總統拜登表示，美國經濟可能陷入衰退，但任何衰退都會「非常輕微」，且美國經濟有足夠韌性度過難關。

拜登周二（11 日）接受 CNN 專訪時說：「我認為美國經濟不會出現衰退，如果經濟遁入衰退，也會非常輕微。也就是說，我們將略微萎縮。」

拜登在訪談中細數有關降低美國家庭生活成本的立法成就，例如《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）中的藥價規定，並表示這會為任何停滯性通膨或經濟低迷帶來緩衝。

談到經濟衰退警告時，拜登說：「他們每六個月就會提一次，有太多這樣的說法，就像經濟會自動遁入衰退，但就是沒有，就是不存在。」被問及美國民眾是否該為經濟衰退做準備時，拜登也說：「不用。」

不過，投資人、經濟學家及各大銀行，都齊聲示警美國經濟可能在未來數月陷入衰退。國際貨幣基金（IMF）周二才將今年美國經濟成長預估下修至 1.6%，明年維持在 1% 的水準。IMF 也調降明年全球成長預測，並警告全球經濟展望惡化。

無獨有偶，摩根大通執行長 Jamie Dimon 周一示警，美國經濟可能在六至九個月內遁入衰退。全美企業經濟協會（NABE）8 月調查結果也顯示，72% 受訪經濟學家預料經濟將在明年年中前陷入衰退。

美國聯準會（Fed）並未正式預測經濟將陷入衰退，但央行官員確實預料明年失業率上升。Fed 主席鮑爾也警告，央行大幅升息，可能會帶來一些經濟痛楚。美國在 11 月舉行期中選舉數日前，Fed 可能會第四度升息 3 碼（75 個基點）。