聯準會鷹浪埋衰退隱憂 9月TAIFRI指數升至97.9

聯準會強勢升息引發經濟衰退疑慮，根據台灣金融研訓院今 (13) 日發布的台灣金融風險指數 (TAIFRI)，9 月指數為 97.9，不僅較 9 月上升 3.8，更創第 3 季的單月新高。

報告指出，為對抗通膨聯準會 9 月升息 3 碼後，市場預估 11 月升息力道仍強，同時也對未來經濟衰退的悲觀情緒升溫，導致各國股市皆出現大幅震盪下跌，台股恐慌指數 (Taiwan VIX) 遽增至 2021 年 3 月以來新高、海外市場風險創 2020 年 5 月疫情爆發以來新高，是推升 9 月 TAIFRI 上升的主因。

進一步看四大主構面，包括「資產評價壓力」與「傳染與蔓延」較 8 月分別上升 4.2、11.8，反映了資本市場的風險升溫；至於「非金融部門的穩定度」、「金融部門的穩定度」分別下滑 0.1、0.9，反映我國金融與非金融部門體質仍穩健。

再看主構面項下的 11 個次構面，有 4 個分項風險上揚，6 個分項指數風險下滑，1 個不變。

報告指出，在「資產評價壓力」中的股票市場，台股本益比持續下滑，主因是美國升息導致美股重挫，台股大盤也跟著下挫，9 月台股本益比跌破雙位數，初估僅 9.7 倍，台股收益率則上升至接近 9% 的水準。

至於金融市場波動風險遽增，台股震盪下挫，恐慌指數大幅上揚至 2021 年 3 月以來新高，波動風險遽增為 9 月 TAIFRI 上揚的主因之一。

至於第四構面的「傳染與蔓延」中海外市場風險上揚，報告指出，海外市場方面，歐洲信用違約交換指數 (CDS) 大幅上揚至歐債危機結束後的新高，美國 CDS 亦來到 2020 年 5 月以降新高，顯示海外信用風險升溫。