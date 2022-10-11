〈南亞科法說〉Q3純益大減近6成 EPS 0.85元 近8季低點

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (11) 日召開法說，並公布第三季財報，受價格、銷售量同步下滑 21-23% 影響，稅後純益 26.4 億元，較上季大減近 6 成，年減幅高達 64.9%，每股純益 0.85 元，近 8 季低點；前三季稅後純益 157.65 億元，年減 3.84%，每股賺 5.09 元。
南亞科第三季營收 110.22 億元，季減 38.9%，年減 53.8%，毛利率 32.6%，季減 11.5 個百分點，年減 16.6 個百分點，營益率 8.3%，季減 21.5 個百分點，年減 29.8 個百分點；稅後純益 26.4 億元，季減 59.8%，年減 64.9%，每股純益 0.85 元。
南亞科前三季累計營收 489.99 億元，年減 23.68%，毛利率 41.44%，年增 0.2 個百分點，營益率 25.6%，年減 4.25 個百分點；稅後純益 157.65 億元，年減 3.84%，每股純益 5.09 元。
南亞科指出，第三季平均售價季減 21-23%，銷售量也減少 21-23%，即便新台幣匯兌有利營收約 1-3%，但因高通膨、升息、俄烏戰爭、中國封控等負面因素，全球性總體經濟面臨衰退，整體市況比預期差。