亞股強彈 日經指數創3月以來最大單日漲幅

受美股大漲激勵，亞洲股市周五 (14 日) 續揚，並在中國推出更多刺激措施的希望，以及對英國財政計畫可能大轉彎的猜測，進一步支撐風險情緒。

MSCI 明晟亞太地區 (日本以外) 指數周五上漲 2.6%。日本日經 225 指數上漲 3.2%，報 27090 點，創下 3 月以來單日最大漲幅。

中國藍籌股也上漲了 2%，創下自 8 月以來新高。此前傳中國人行行長承諾，在中共二十大召開之前，對實體經濟提供更強有力的支持。

先前跌深的科技股，成為周五反彈的要角，港股恒生科技指數盤中上漲 5%，帶動恒生指數漲約 4%。

雖然股市反彈，但市場對利率的押注，仍傾向於在接下來的兩次聯準會會議上連續升息 75 個基點，並預計聯準會將在緊縮周期結束前將，利率推高至 4.85% 以上。

瑞穗銀行駐新加坡首席經濟學家 Vishnu Varathan 表示，股市可能出現逆轉，這是因為市場認為已經來到底線，不會再有變動。只要升息維持 75 個基點，不要到 100 個基點，就已符合預期，這也是美元由強勢位置回落的原因。

Invesco 亞太區全球市場策略師 David Chao 則認為，雖然股市反彈，但投資者仍應了解，目前處於經濟周期的收縮期。

他說：「我預計到明年年中，通膨率年增幅度將大幅下降。通常這將為股票和信貸創造良好的背景，但從現在到那時，可能會有更多下行空間。」