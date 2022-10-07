大拋匯阻貶日元 日本9月外匯存底降幅創紀錄新高

因政府藉由大量拋售美元來阻貶日元，日本 9 月外匯存底降幅創下紀錄新高。

日本財務省周五 (7 日) 公布，9 月外匯存底連續兩個月下滑，年減 12% 至 1.238 兆美元。財務省此前公布數據顯示，日本政府上月 22 日動用 2.8 兆日元的資金干預匯市，超過 1998 年 4 月創下的單日最高紀錄 (2.6 兆日元)。

日本外匯存底包含存放在海外央行和國際清算銀行 (BIS) 的現金存款、美國公債在內等證券資產、黃金、國際貨幣基金 (IMF) 儲備部位和特別提款權 (SDR)。

1997-1998 年爆發亞洲金融危機以來，日本沒有再進行過拋售美元、買入日元的貨幣干預行動，直到近月日元貶勢加劇，才終於在上月 22 日出手干預。

日本財務省沒有透露外匯存底的詳細組成，但美元可能就占了大部分。過去日本為了避免日元升值打擊本國出口商，會藉由買入美元並賣出日元的方式來壓低本國貨幣。

不過，相較於升值，現在日本更擔心日元單方面重貶對疫後經濟復甦的影響，因為這將推高人民的生活成本，並干擾企業經營。

投資人持續關注即將在下月公布的 7-9 月每日干預數據，了解日本政府在這段期間是否進行「隱形干預」，即在無正式公告的情況下干預匯市。