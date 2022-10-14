〈貴金屬盤後〉美國通膨依舊火熱 但美元回軟 黃金、白銀僅小跌

黃金、白銀期貨周四 (13 日) 雙雙下跌，美國公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 依然火熱，鞏固美國聯準會 (Fed) 再度大幅升息的立場，但由於美元回軟，貴金屬跌幅收復部分失地。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 50 美分或不到 0.1%，報每盎司 1677 美元，盤中最低曾跌至 1648.30 美元。

GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 表示，黃金在通膨數據公布後下跌，11 月升息 4 碼 (100 個基點) 的可能性升高。

美國 9 月 CPI 年升幅從 8 月的 8.3% 略降至 8.2%，仍超於市場預期 8.1%，核心 CPI 年升 6.6%，創 40 年來最大增幅，月比跳升 0.4%，也超越市場預估的 0.2%。

US. Bank 財富管理公司全球投資策略師 Tom Hainlin 說：「黃金最近的走勢和通膨預期高度相關，而非目前的通膨水準。」投資人的買盤，或多或少抵銷掉央行的淨買入及地緣政治風險溢價。

美國 10 年期公債殖利率在周四盤中觸及 4.2153%，但之後回落到 3.9056%。美元由升轉貶，下滑 1% 至 112.198，使黃金跌幅收斂。

Spina 表示，儘管美債殖利率升破 4%，金價仍保持在高於前段低點 1600 美元的價位之上。

他認為，利率可能持續上揚，但 Fed 無法承受過久的大幅升息，這可能對龐大債務帶來危險，並有引發通縮的風險。

Spina 說：「對 Fed 和其他央行來說，是艱難的處境。他們將被迫轉向，只差在何時行動。雖然改變立場不會立即發生，但我預期最多再過兩、三次會議，就可能到了轉向的時間點，到時候黃金會開始上漲。」

他相信，等到賣家即將疲乏，做空者將發現金價無法跌到新低，買家就會湧入。

Spina 對白銀看法更樂觀，因白銀價格已經跌破許多礦商約每盎司 18 美元的生產成本。

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