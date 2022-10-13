賴清德：生技產值已7千億 透過跨域合作邁向兆元

台灣生物產業發展協會今 (13) 日舉辦 2022 年度會員大會，副總統賴清德表示，台灣生技業產值已經達到 7000 億元，政府在制度面、技術面都有所努力，加上透過跨域合作，預期很快就會成為兆元產業。

賴清德表示，兩年前擔任副總統時，任職演講提出三大目標，第一是造福人民健康福祉；第二是把生技產業打造成另一座護國神山、形成兆元產業；第三是將台灣打造成生物韌性國家。

根據政府統計，2016 年台灣生技業產值約 500 億元，2021 年已經達到 7000 億元，賴清德說，生技業距離兆元產業相差不遠，各界努力就可以過關；而此次疫情來襲，各界更加感受到生醫何等重要，也朝向韌性國家目標。

賴清德指出，台灣醫療服務水準獲得國際肯定，根據資料顯示，台灣醫療指數連續六年拿下第一，加上台灣 ICT 產業在國際占有一席之地，推動台灣生技產業在新興國家排名第二，顯示台灣難以單打獨鬥，透過跨域合作可以比較長短，ICT、醫療、生技三個重要產業可以跨域合作，推動生技產業發展。

再者，總統蔡英文 2016 年宣布 5+2 產業創新計畫、2020 年連任就職日提到六大核心產業，其中精準健康就是列為範圍之一，為達到目標，政府近年有所努力。

在制度面，政府修改生技醫藥產業發展條例、開放募資、投資限制，同時新增戰略新板、創櫃板，方便業者募資，以及串聯南北產業園區與試驗場域。技術面則是成立基因庫、健保巨量資料庫，運用人工智慧、量子運算等科技，台灣可以建立更有效率的服務體系，提供具有預防效果的醫療服務。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳指出，新冠疫情已走向與病毒共存與開放階段，疫情帶動核酸藥物市場，生技中心也發揮新藥研發量能，投入核酸藥物的關鍵技術研發，包括規模化生產製程、脂質奈米微粒 (LNP) 包覆遞送系統、昆蟲細胞病毒載體生產等多項產品驗證平台等，為核酸藥物開發與製造提供利基平台。