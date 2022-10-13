〈財報〉加速轉型為醫療保健商 Walgreens上季業績超越預期

Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 周四 (13 日) 公布的第 4 財季銷售和獲利都超過預期，因為這家連鎖藥店將自己變成一家更加專注於醫療保健的公司。

該公司表示，預計下個財年全年調整後每股獲利為 4.45 美元至 4.65 美元，與華爾街的預期大致相符。然而，Walgreens 表示，其業務成長將面臨嚴峻的比較，因為它無法跟上對新冠疫苗的強勁需求，同時也受到美元走強的打擊。

該公司股價在周四盤前交易中上漲約 4%。

根據 Refinitiv 的數據，該公司財報內容與分析師對截至 8 月 31 日的第 4 財季預期比較如下：

●調整後每股獲利 80 美分，高於預期的 77 美分

●營收 324.5 億美元，高於預期的 320.9 億美元

銷售額較去年同期有所下降。計入某些成本，Walgreens 過去 3 個月將呈虧損 4.15 億美元，合每股虧損 48 美分，而一年前為淨利 6.27 億美元，合每股 72 美分。

該公司表示，其獲利受到 Boots UK 業務的非現金減記費用及其長期成本管理計劃的打擊。一年前，Walgreens 制訂了 2024 年前節省 33 億美元的成本目標。

Walgreens 進行大量投資以從大型連鎖藥店轉型為大型醫療保健公司。它正與 VillageMD 開設數百個醫生診間，投資 52 億美元成為這家初級保健公司的大股東。它最近宣布加速收購另外兩家公司的計劃：協調家庭護理和福利的 CareCentrix 和專業藥房公司 Shields Health Solutions。

Walgreens CEO 布魯爾 (Roz Brewer) 在財報聲明中表示，下個財年「將是加速核心成長並迅速擴大我們美國醫療保健業務的一年」。

截至本季末，Walgreens 在 VillageMD 共有 334 個醫生診間。這些名為 Village Medical 的診所位於藥店旁邊。它還擁有 70 家設有 Health Corners 的商店，註冊護士或藥劑師可以在此指定空間進行乳房 X 光檢查、篩查患者的高血壓或糖尿病，或幫助滿足其他醫療保健需求。

促進 Walgreens 銷售額和客流量的新冠疫苗接種數已顯著下降。第 4 季這家連鎖藥店進行了 290 萬次疫苗接種，較第 3 財季的 470 萬支疫苗有所下降，也比第 1 季的 1560 萬支和第 2 季的 1180 萬支大幅下降。

與去年同期相比，第 4 季 Walgreens 的美國零售和藥房部門的銷售額下降 7.2% 至 267 億美元。然而，可比銷售額成長了 1.6%。

其國際業務受到貨幣逆風的巨大打擊。第 4 季銷售額為 51 億美元，同比下降 6.6%。其中包括 13.3% 的匯損。

隨著顧客回到實體商店，Walgreens 還表示，它正在對員工進行投資，以恢復正常的營業時間。但是，它發現顧客購物習慣發生一些變化。其美國數位銷售在第 4 季成長了 14%，較去年同期成長了 82%。

該公司周四也調高了醫療保健部門的財測。現在預計 2025 財年的銷售目標為 120 億美元，而不是 110 億美元。

截至周三 (12 日) 收盤，Walgreens 股價今年以來已下跌近 39%。落後於標準普爾 500 指數約 25% 的跌幅。Walgreens 股價周三收於 31.94 美元，下跌約 2%。