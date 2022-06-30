〈財報〉線上銷售大增 Walgreens上季銷售和獲利超越預期

Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 周四 (30 日) 公布的上季銷售額和獲利高於預期，原因是零售額反彈、線上購買增加以及繼續管理新冠病毒疫苗。

這家連鎖藥店維持其全年財測不變，預計調整後每股獲利將以低個位數成長。

該公司股價在盤前交易中下跌約 2%。

根據 Refinitiv 的數據，該公司財報內容與分析師對截至 5 月 31 日當季的預期進行了比較：

●每股調整後獲利 96 美分，高於預期的 92 美分

●營收 326 億美元，高於預期的 320.6 億美元

本季淨利從去年同期的 12 億美元或每股 1.38 美元，降至 2.89 億美元或每股 33 美分。

不計項目，該公司每股獲利 96 美分，超過 Refinitiv 調查分析師預期的 92 美分。

銷售額從一年前的 340.3 億美元降至 326 億美元，但仍高於分析師預計的 320.6 億美元。

Walgreens 擴大了線上業務，例如路邊取貨和送貨，以試圖阻止客戶改至亞馬遜 (AMZN-US) 等線上業者那裡購買牙膏、肥皂和其他商品。該公司表示，這些數位採購在本季十分受到歡迎，較去年同期成長 25%，而去年同期為成長 95%。該公司表示，成長主受 280 萬份當日取貨訂單推動。

在美國和英國，隨著消費者再次外出，零售額開始回升。不包括菸草在內的美國同店銷售額成長 2.4%，英國 Boots 零售額成長 24%。

本周稍早時，Walgreens 表示將停止出售其英國的 Boots 業務，理由是市場不穩定。該公司在 1 月表示，它正在研究該部門的戰略選擇，包括可能出售。

截至周三 (29 日) 收盤，Walgreens 股價今年來下跌約 22%。周三收於 40.87 美元，市值達到 353 億美元。