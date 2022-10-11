沃爾瑪開始招募臨床試驗受試者 與Walgreens和CVS競爭

沃爾瑪 (WMT-US) 周二 (11 日) 表示，它將開始幫助製藥公司和研究公司確認和招募個人來完成臨床試驗，與對手 Walgreens (WBA-US) 和 CVS Health Group (CVS-US) 競爭。

沃爾瑪醫療保健研究所是美國最大零售商的最新醫療保健研究服務機構，它將尋找臨床試驗的參與者，沃爾瑪目前還託管患者門戶網站 MyHealthJourney，幫助人們找到即將進行的研究試驗並追踪他們的護理。

沃爾瑪擴大紹募臨床試驗者，可能會為它帶入來自製藥公司的新收入來源。

沃爾瑪醫療長維格尼斯瓦朗 (John Wigneswaran) 表示，沃爾瑪的診所和藥房將成為醫療機構的「集中器」，因這些醫療機構都希望能夠接觸到更多元化的客戶群體，以進行可能的試驗和研究。

一般臨床試驗通常很難招募志願患者。當無法找到足夠的人參與或患者退出試驗時，研究可能會被迫順延或終止。

美國的老年人、農村人口、婦女和有色人種經常被排除在臨床研究之外，因為他們缺乏對試驗和使用設施的認識。

沃爾瑪在新聞稿中表示，沃爾瑪目前正與虛擬臨床試驗管理平台 Laina Enterprises 合作。

競爭對手 Walgreens 在 6 月表示，它已啟動臨床試驗服務，以增加測試對象的多元性。該公司發言人表示，Walgreens 正在與「許多先進的製藥公司」進行談判，以幫助推動招募患者、虛擬或混合臨床試驗和多元化方案。

根據美國臨床試驗數據庫，Walgreens 自 2018 年開始與北德州大學健康科學中心合作，對非裔美國愛滋病毒患者進行研究。

沃爾瑪之前曾表示，它希望更關注其高獲利業務，包括醫療保健、金融服務和廣告。

沃爾瑪於 2019 年在喬治亞州達拉斯開設了 Walmart Health 門市，目前在阿肯色州、佛州和伊利諾州設有 24 家分店。沃爾瑪 9 月表示將與聯合健康集團 (UnitedHealth Group)(UNH-US) 合作，為老年人口提供預防性醫療保健，並為所有年齡層提供遠距醫療服務。

與此同時，CVS Health 於 2021 年開始提供臨床試驗。CVS Health 臨床試驗服務總經理克萊普西斯 (Tony Clapsis) 表示，製藥公司承擔了大部分成本，即使醫療保險、醫療補助或商業健康計劃可能會承擔一些成本。

CVS 之後曾進行研究，以追踪新冠變種病毒的出現，同時與美國衛生與公眾服務部簽訂合同。

CVS 還在展開一項流感研究，並與輝瑞公司 (PFE-US) 合作招募 600 名參與者進行一項研究，以確定新冠病毒的長期影響。