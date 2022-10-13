〈陸港盤後〉靜候美國今夜通膨數據 A股漲跌互見

投資人靜候美國今夜通膨數據。(圖: AFP)
投資人靜候美國今夜通膨數據。(圖: AFP)

中國 A 股三大指數周四（13 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.3%，仍守住 3,000 點大關，投資人靜候美國今夜通膨數據，以評估聯準會（Fed）是否會第四度大幅升息。

滬指跌 0.3% 報 3,016.36 點，深成指跌 0.19% 報 10,817.67 點，創業板指漲 0.32% 報 2,350.69 點；兩市成交額合計人民幣 7,284 億元，「北向資金」淨賣出 80.35 億元。

軟體、醫藥、農業、電力等類股齊揚，銀行、地產、釀酒、券商等族群走低。

香港恒生指數收盤大跌 1.87%，恒生科技指數重挫 3.42%。

台北時間周四晚間 8 時 30 分，美國將公布消費者物價指數（CPI）。經濟學家預估，9 月剔除食品和能源價格的核心 CPI，將比前月上揚 0.4％，較去年同期上升 6.5％，追平 3 月創下的 1982 年以來最高水準。

經濟學家預測，受汽油價格回跌影響，9 月整體 CPI 與去年同期相比降至 8.1%，依然處於高檔。

投資人正在等待最新通膨數據，這些數據可能牽動 Fed 是否連續第四度大幅升息，導致全球經濟面臨更大壓力。

Fed 周三公布的 9 月決策會議紀要顯示，部分官員考慮放慢升息步調，引發美股一度走高，但漲勢很快就平息了。

投資人也關注美國國安戰略的消息。總統拜登周三提出任內首份國家安全戰略，提及五大關鍵要點，包括：將中國視為最大地緣政治挑戰、遏止一個危險的俄羅斯、對抗伊朗、重申對以色列的承諾，以及尋求全球合作。

白宮表示，俄國和中國帶來不同挑戰，俄國蔑視基本國際規則，從俄軍進犯烏克蘭，外界可觀察到俄國的行徑；中國則企圖改變國際秩序，且其經濟、外交、軍事及科技實力日益增強，是全球唯一有意圖、也有能力的競爭者。

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