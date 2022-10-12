岱稜科技攜手玉山銀行 啟動員工持股信託

岱稜科技 (3303-TW)，宣布自今年 10 月起啟動員工持股信託計畫，結合有效的獎酬福利措施，提昇員工敬業貢獻度，期望透過「持股信託」促進勞資關係，提高員工對公司的參與感，落實經營利潤分享，促進勞資雙方共榮共存。

岱稜規劃員工依職等每月提存自提金投資自家股票，公司給予 100% 獎勵金給予員工獎勵至個人信託帳戶，成為公司股東。員工任職期間透過持股信託計畫可長期持有與累積股數與股利，創造複利效果，同時在政府既有的勞退機制之外，也為退休生活增加另一筆退休金保障。

為確保員工持股信託財產獨立且具安全性，並且方便員工可掌握持股信託資產動態，此次岱稜員工持股信託方案特委由 玉山商業銀行擔任受託管理銀行。玉山商業銀行承辦員工持股信託業務經驗豐富與查詢系統完善，除了每月定期寄發對帳單通知入會員工之外，提供完善的 e 化自助服務平台，讓員工透過網路平台，隨時掌握個人持股信託的資產現況，即時又透明的服務，確保員工安心參與持股信託計畫。

岱稜科技啟動員工持股信託，12 日攜手玉山銀行完成簽約儀式。(圖：岱稜提供)

關於岱稜科技

成立於 1990 年，總公司位於台南麻豆，身為全球前三大的燙金箔領導品牌，以「創造客戶最佳燙金箔產品」為核心理念，致力於真空蒸鍍塗佈技術，提供高品質的燙金箔材料，以自有品牌 UNIVACCO 深耕市場，全球擁有多家子公司和獨家經銷商，及超過 60 家的代理商，行銷近 70 個國家地區。在全球擁有超過 600 名員工，堅持以「誠信、務實、感恩、惜福」企業文化為本，落實永續發展。了解更多：https://www.univacco.com.tw/tw