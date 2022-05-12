〈ESG大趨勢〉岱稜讓廢棄燙金箔再生 首家實現燙金箔封閉式循環

位居全球燙金箔領先地位的岱稜科技 (3303-TW)，以優異的燙金箔研發與設計能力見長，不斷開展綠色布局，近日發表其成功研發出「使用廢箔回收再製的再生燙金箔」，表示已提出此新技術與原型產品的專利申請，為全球首家完成燙金箔封閉式循環的燙金箔製造商。

面對全球綠色低碳趨勢，落實永續精神，岱稜整合產業鏈組成永續技術平台，將循環經濟概念融入產品設計，讓廢棄燙金箔不再是事業廢棄物。廢箔經回收、前處理、化學解聚，再經分子設計聚合成樹脂材料，投入燙金箔的塗層配方，得以製成再生燙金箔，形成工業循環，降低碳足跡外，更提升資源使用效率，讓有限的地球資源，能持續循環再生使用。

同時，岱稜 UNIVACCO 再生燙金箔，通過層層測試，與常規燙金箔產品具有一致的品質與燙印表現，展現出色的燙金裝飾，點亮食品、藥品等生活中各領域的包裝應用。

「永續」是不可忽視的策略議題，岱稜積極響應聯合國永續發展目標 SDGs，持續投入創新研發與資源，全盤檢視研發、製造與營運各面向價值鏈創新改善的機會，提供業界領先的永續燙金箔解決方案。岱稜執行長李顯昌表示，岱稜一直在綠色製造上不遺餘力，推行減塑、降碳排放，產品更獲得脫墨與可堆肥 EN13432 等綠色認證，此次讓廢箔能回收再投入生產，創造燙金箔封閉式循環，不僅在岱稜的營運中，也是整個裝飾領域、包裝與標籤等終端應用價值鏈的重大里程碑。

岱稜科技成立於 1990 年，總公司位於台南麻豆，身為全球領先的燙金箔領導品牌，以「創造客戶最佳燙金箔產品」為核心理念，致力於真空蒸鍍塗佈技術，提供高品質的燙金箔材料，以自有品牌 UNIVACCO 深耕市場，全球擁有多家子公司和獨家經銷商，及超過 60 家的代理商，行銷近 70 個國家地區。在全球擁有超過 600 名員工，堅持以「誠信、務實、感恩、惜福」企業文化為本，落實永續發展。