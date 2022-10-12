【盤中熱點】晶片禁令使矽智財等半導體個股疲弱，卻有望令記憶體迎來利多？

一、電金止穩，指數一度由黑翻紅

近期利空消息層出不窮，在此時節骨眼上美國擴大對中國晶片的禁令，令雜音已頻傳的半導體再度蒙上一層陰霾，市場認為，這也是令費城半導體破底的關鍵因素，國際股市疲弱也導致台股昨 (11) 日出量大跌，但即便破底，不過整體流動性仍無問題，今開盤一度跌破萬三關口，最低來到 12,991 點，預估量為 1959 億，指數經震盪後電子金融買盤湧入後，指數急拉並且由黑翻紅，權值股能否止穩上攻仍是多方的重要關鍵。

盤面上來看，貢獻漲點最多多方指標依序為 (2308-TW) 台達電、(2303-TW)聯電、(9945-TW)潤泰新、(2912-TW)統一超、(2408-TW)南亞科等

拖累大盤的則是 (2330-TW) 台積電、(1301-TW)台塑、(2603-TW)長榮、(2615-TW)萬海、(1303-TW)南亞，當然台積電的跌幅收斂，也是帶動指數由黑翻紅的主要因素之一。

同時在匯市的部分，台幣也同步由貶轉升，極可能是外資資金回流帶動台股本日的止穩。

二、晶片禁令使矽智財等半導體個股續挫，卻有望令記憶體迎來利多？

晶片禁令的擴大限制令市場風險趨避的意識再起，透過成交比重圖我們可以看到，即便指數一度由黑走高翻紅，但生技醫療占比仍高，此外如 (5704-TW) 老爺知、(2722-TW)夏都、(2731-TW)雄獅、(2719-TW)燦星旅、(2705-TW)六福、(2748-TW)雲品、(5706-TW)鳳凰、(2915-TW)潤泰全、(2743-TW)山富等解封相關的中小題材股成為短線盤面資金的去處，這也顯示當前市場對於半導體族群存有疑慮，青睞與景氣較無明顯關係的族群，也因此若生技族群比重未顯著下滑，行情要具延續性就會相較不容易。

而這原因當然和晶片禁令有高度相關性，本次管制範圍其實是擴大到 16/14 奈米含以下 FinFET/GAAFET 邏輯 IC、以及 18 奈米含以下的記憶體、快閃記憶體的相關產品的設備銷售，也因此令位於最上游的 IC 設計族群如 (3661-TW) 世芯 - KY、(3443-TW)創意、(3529-TW)力旺、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科等個股在持續走軟，主要本波限制或將牽動到整個半導體產業鏈，使得市場對於半導體市個股有高度的疑慮。

值得注意的是，本波晶片限制對於中國記憶體的發展影響相當大，原因是中國記憶體正處於發展階段，此時遇上禁令將衝擊如長江儲存、長鑫儲存的擴廠計畫，但反過來說，中國記憶體發展受阻也有利於台灣維持技術領先。且日前美光大砍資本支出被市場解讀為改善記憶體供需結構，在利空不跌股價緩步走揚的背景下，台灣相關產業鏈如 (2408-TW) 南亞科、(8299-TW)群聯、(3260-TW)威剛等記憶體個股，就有望被市場認為谷底已過。

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三、陪你一起看盤勢猜漲跌

指數經歷過短線大起大落後，本日波動有所收斂，觀察 RSI 強弱指標，今日約為 25% 與昨日相當，VIX 恐慌指數也由紅翻黑，顯示恐慌程度有所下降，但這同時也意味市場相對觀望，這或與將到來的美國 CPI 數據公告、台積電法說會有關。

昨日也提到盤面出現恐慌容易形成短線的超跌現象，因此 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科等大型權值股是否有買盤進場，就會是決定指數能否走強的關鍵。

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