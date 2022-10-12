美股重點新聞摘要2022年10月12日

今日操盤前瞻

南韓利率決策

美國 9 月 PPI

美股財報：百事 (PEP)

PC 景氣不佳 傳英特爾最快 10 月底宣布裁員數千人

彭博引述知情人士透露，英特爾計劃裁員數千人，以削減成本並因應個人電腦 (PC) 市場景氣變化，最快可能 10 月 27 日發布第 3 季財報時一併宣布此消息。閱讀全文...

英國央行無意延長救市 金融市場遭遇恐慌性拋售

英國央行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 週二 (11 日) 明確表示，英國央行將於 10 月 14 日之後停止購債行動，無意延長對債市的緊急干預，警告退休基金只剩三天的時間完成再平衡部位。閱讀全文...

Fed 梅斯特：央行打通膨未見進展還需繼續升息

克里夫蘭聯準銀行總裁、握有今年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的梅斯特（Loretta Mester）周二（11 日）表示，儘管央行今年大幅升息，但仍未控制住不斷飆升的通膨，因此需要進一步收緊貨幣政策。閱讀全文...

美對中晶片出口管制 + 周期性衰退 分析師估半導體產業還會更慘

美光與三星等公司對半導體需求發出一系列警告，迫使華爾街分析師以 2008 年以來最快速度下調獲利預期，同時警告美國對中國擴大晶片出口管制再加上周期性衰退的影響，未來狀況可能還會更糟。閱讀全文...