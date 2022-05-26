無現金交易將大幅成長 數位支付ETF募集倒數

疫情加速嗶經濟、掃經濟興起，「數位支付」更成為這波產業蛻變及支付趨勢的核心，根據金融業支付未來趨勢報告顯示，到 2025 年，全球無現金交易量將成長 80% 以上；看準此商機，「國泰全球數位支付服務 ETF」(00909-TW) 將於 6 月 20 日到 6 月 24 日展開募集，主要聚焦數位支付、數位資產軟體和數位資產基礎建設這三大數位支付的投資關鍵。

根據資誠聯合會計師事務所發布的金融業支付未來趨勢報告指出，金融服務業在疫情全球大流行的催化下，正處於關鍵的轉型過程。從 2020 年到 2025 年，全球無現金交易量將成長 80% 以上，從大約 1 兆筆增加到將近 1.9 兆筆交易。

其次，到 2030 年，全球無現金交易總量將大幅成長至逾 3 兆筆，較 2020 年增加近 2 倍。最後是亞太地區將以最快的速度成長，無現金交易總量從 2020 年到 2025 年將成長 155%，2025 年到 2030 年再成長 76%。

國泰全球數位支付服務 ETF 基金經理人游凱卉觀察，數位支付日益大行其道，其中轉變關鍵是，Y 世代、Z 世代或千禧世代開始成為消費主力，從小就習於使用手機上網、行動瀏覽、行動購物等，手機就是信用卡，購物只要一機在手。

游凱卉表示，正因如此，生活消費面的轉變正催化產業轉型，如部分金融科技公司開始轉向雲端服務模式，隨時隨地用任何網路裝置皆可存取，甚至可應用於帳戶處理、詐騙防護、電子錢包等服務，這些都加快推升零接觸的支付商機，加上區塊鏈技術、數位藝術版權保護的出現，不可竄改的特性讓應用場景不再侷限於數位資產，更拓展到身份驗證、金融核保、NFT 等場景，可預期數位經濟熱潮將席捲而來。

00909 追蹤的指數為「Solactive 全球數位支付服務指數」，聚焦於數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設投資，包括數位支付平台業者、金錢和價值轉帳服務、支付工具、收款交易、電子錢包、支付數據分析等，募集額度新台幣 198 億元，是國內首檔完整涵蓋全球數位支付類股的 ETF。