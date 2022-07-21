〈財報〉勞動市場艱難+成本高昂 達美樂坡薩上季獲利未達預期

達美樂披薩 (Domino"s Pizza)(DPZ-US) 周四 (21 日) 公布的上季業績喜憂參半，因為這家披薩連鎖店面對成本上升和送貨司機短缺，持續苦苦掙扎。

總部位於密西根州 Ann Arbor 的達美樂還表示，預計食品成本將繼續上漲，而匯兌損失對其國際營收的拖累將超過之前的預測。

該公司股價在周四盤前交易中下跌不到 1%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司上季財報內容與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 2.82 美元，低於預期的 2.91 美元

●營收 10.7 億美元 略高於預期的 10.5 億美元

截至 6 月 19 日當利的淨利為 1.025 億美元，合每股 2.82 美元，低於一年前的 1.166 億美元或每股 3.06 美元。

CEO 韋納 (Russell Weiner) 在財報聲明中表示：「除了通膨壓力、疫情和美國前 2 年紓困推動的銷售外，我們繼續陷入艱難的勞動市場中，尤其是外送司機。」

當季淨銷售額成長 3.2% 至 10.7 億美元。但該公司的同店銷售額本季有所下降，因為去年同期對披薩的需求十分強勁，主要是受到美國紓困措施的提振。

美國同店銷售額下降 2.9%。根據 StreetAccount 的估計，華爾街預計國內同店銷售額成長 5%。

不計外幣變動的國際同店銷售額下降 2.2%。達美樂表示，英國的免稅期推動一年前的銷售額增長，但英國今年並未實施。分析師預測該連鎖店國際部門的同店銷售額成長持平。

對於 2022 財年，達美樂現在預計一籃子食品價格將從之前預測的上漲 10% 至 12% 提升至上漲 13% 至 15%。該公司還表示，外匯匯率將對其營收造成 2200 萬美元至 2600 萬美元的壓力，高於之前預期的 1200 萬美元至 1600 萬美元。