宏正Q4可望優於Q3 全年營收將改寫新高

宏正 (6277-TW) 受惠智慧製造、機房基礎建置需求，9 月營收達 5.1 億元，創歷史次高，展望第四季，財務長暨發言人陳健南今 (11) 日表示，10 月在專案出貨下仍可優於去年同期，且依在手訂單，11、12 月也不看淡，營收有機會再優於第三季，助推全年超過 2018 年 51.73 億元高點，改寫新高。

宏正 9 月營收達 5.1 億元，月增 10.8%、年增 19.2%，僅次去年 12 月的 5.12 億元，第三季營收 13.68 億元，季增 6.1%、年增 7.7%，累計前三季營收達 38.9 億元、年增 4.5%。

陳健南表示，前 9 月受惠智慧製造、美國 OEM 拉貨需求優於預期，整體 IT 架構解決方案保持成長，反觀專業影音、USB 產品則受缺料、消費性需求下滑呈現衰退，地區別來看，亞洲、美洲均較去年成長，占比各達 54%、26%，歐洲則呈現衰退，比重則約 18%。

展望第四季，陳健南認為，亞洲、美洲仍可望保持成長，但歐洲市場則相對有挑戰，雖然物流、缺料影響逐步緩解，不過俄烏戰爭、高通膨打壓消費信心仍將影響出貨、營收動能。

匯率方面，陳健南透露，宏正目前收款約有 5 成是美元、歐元占 3 成、日元也有約 8%，隨著今年以來美元持續強勢，內部初估第三季扣除機櫃等其他業務後，本業毛利率已重回 6 成之上，至於面對日元、韓元走貶侵蝕毛利的狀況，日韓子公司今年也陸續啟動漲價因應，漲幅至少 1 成起跳，以抵禦貨幣貶值壓力。

陳健南也補充，目前機櫃業務營收占比仍僅約 4%，雖然毛利率相對本業仍低，但客戶也已接受年初提出的漲價，10 月起出貨的產品均採新價格，海外進度則如預期進行，泰國廠占整體產能比重，估年底將可提升至 10-15%。

宏正也將今年訂為「聲音元年」，近期正式推出 AI 中文語音合成服務優聲學，將鎖定個人、企業市場，其中，企業版預計明年首季推出，此外也看好混和辦公、控制室、機房運用需求，推出專業音響、訊號延長器、無線簡報器、多電腦切換器等新品。