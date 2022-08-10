宏正Q3營收上看13億元 訂單能見度已達Q4

宏正 (6277-TW) 今 (10) 日召開法說會，展望下半年，宏正指出，目前訂單能見度已看到第四季，在整體料況、運輸情形逐步改善後，看好旗下專業影音、企業應用產品中長線需求強勁，加上併購機櫃廠儀信下半年將有大型專案挹注，認為第三季營收可望超越 2019 年同期約 12.86 億元水準，法人估將上看 13 億元。

宏正財務長暨發言人陳健南表示，旗下機櫃業務經過半年與客戶協調、反映上游鋼材成本後，客戶已同意新價格，預期下半年在大型專案出貨下，成長幅度將最為顯著，超越專業影音、企業應用，不過由於機櫃業務毛利仍低於平均，對毛利率將是負面因素。

陳健南進一步指出，目前公司訂單能見度已達第四季，但單月營收表現仍取決於貨運、出貨狀況，因此個別月份營收波動度大，且專業影音產品仍有缺料情況，加上中國維持防疫清零政策，將是下半年營運風險、變數。

外界也關注近期中國海關要求台灣產品產地須加註一事，對此，宏正說明，目前評估影響並不大，且宏正製造基地分散在中國、台灣、泰國，其中，泰國廠進度符合預期，目前使用率已達約 25%，但受限營運規模仍小，預期今年仍無法達到損益兩平。

營運方面，宏正第二季營收達 12.89 億元，季增 4.62%、年增 5.65%，毛利率 57.64%，季減 1.2 個百分點、年減 0.65 個百分點，營益率 13.49%，季減 0.67 個百分點、年減 1.25 個百分點，稅後純益 1.62 億元，季增 19%、年增 22%，每股純益 1.36 元。

累計宏正今年上半年營收 25.22 億元，年增 2.9%，毛利率 58.22%，年減 0.41 個百分點，營益率 13.81%，年減 1.64 個百分點，稅後純益 2.97 億元，年減 1.3%，每股純益 2.49 元。

宏正 7 月營收達 3.97 億元，月減 20.8%、年增 1.1%，累積今年前 7 個月營收達 29.2 億元，年增 2.6%。