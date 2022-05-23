〈台北國際電腦展〉宏正今年營運倒吃甘蔗 拚優去年

宏正 (6277-TW) 今 (23) 日舉辦 COMPUTEX 2022 展前線上說明會，展望今年，財務長暨發言人陳健南表示，短期營運面臨戰爭、封城等影響，不過仍看好下半年不利因素將改善、邁入產業傳統旺季，全年營運可望倒吃甘蔗，並力拚優於去年，在發展策略上，也將切入聲音處理應用商機。

陳建南坦言，宏正 3、4 月開始受到俄烏戰爭、中國封控影響供應鏈，認為上半年包含缺料、貨運狀況都不樂觀，目前至少有 8000 萬元到 1 億元的貨物在運往歐洲的海上漂、受遞延，不過貨運、高運價狀況下半年將有一定程度緩解，缺料狀況則還要觀察。

展望今年，陳建南表示，雖然上半年將受缺料、運輸遞延影響業績，但全年來看包含智慧製造、產線應用市場仍將維持強勁的成長動能，且下半年傳統產業旺季仍可期，今年營運將力拚至少與去年持平。

未來發展策略上，陳健南說，宏正將聚焦在數位 IP 中央管理趨勢、資安安全與監控風險、智能型會議室等三大應用，今年也將切入專業音訊、AI 語音等聲音處理，預計第四季推出專業影音、SOHO 產品。

宏正資深副總經理林勇達也補充，今年宏正將在 COMPUTEX 2022 台北國際電腦展中，展示各項自動化、智慧化、低接觸的混合場景技術與解決方案，此外，今年也可視為宏正的「聲音元年」，將進一步從過往視訊應用，搶攻直播、Podcast、錄音等潛在龐大商機。