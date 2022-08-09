中國7月新能源車銷售翻倍增 上調全年銷量至600萬輛

根據中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 周二 (9 日) 公布的統計數據，中國 7 月新能源乘用車零售銷量達到 48.6 萬輛，年增 117.3%，占新車市場 26.7%。前 7 月新能源乘用車零售 273.3 萬輛，年增 121.5%。乘用車市場信息聯席會因此調升今年新能源乘用車銷量預期，從之前的 550 萬輛，上調至 600 萬輛，寫新紀錄。

7 月乘用車市場零售達 181.8 萬輛，年增 20.4%，也是過去 10 年來次高增幅。

相較去年 299 萬輛的年度銷量，今年新能源乘用車 600 萬輛銷量，年增翻一倍，體現出中國市場對新能源汽車的旺盛需求，以及傳統燃油車在走向綠色經濟的道路上所面臨的挑戰。

CPCA 聲明表示，將年度預期調升至 600 萬輛仍「相對保守」，今年第 4 季初可能會再進一步調升。

具體來看，7 月特斯拉 (TSLA-US) 共交車 28217 輛新能源汽車，較上月銷量 7.89 萬輛月減 64.2%；其中 8461 輛銷往當地市場，19756 輛出口銷往歐洲和亞洲。

業內人士分析，特斯拉銷量下滑，一方面是受到產能影響，另一方面是本土車廠集體發力，新品迭出，對特斯拉的市占造成衝擊，這也充分反映新能源車市場競爭激烈的情況。

7 月比亞迪汽車 (002594-CN) 銷量達 16 萬 2530 輛，包括純電動汽車和插電式混合動力汽車。

與此同時，小鵬汽車 (XPEV-US)、理想汽車 (LI-US) 和蔚來汽車 (NIO-US) 的 7 月交車量也分別超過 10000 輛。另外小型新能源汽車廠商也表現出強勁勢頭，比如合眾新能源汽車在 7 月交車 14037 輛電動車，其中 1382 輛銷往海外市場。

隨著近期新能源車新產品持續推出，部分企業的產能提升工程逐步完成，新能源乘用車的銷量將保持環比持續成長的良好局面，預計 8-12 月的新能源乘用車月均銷量將超過 60 萬輛，持續實現高成長。