賣壓空襲 台積電爆量重挫7% 單日市值蒸發逾8000億元

美國對中國祭出更嚴格的晶片管制，全球半導體業遭重擊，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 近兩日暴跌近 10%，台積電今 (11) 日難逃賣壓摜殺跳水，一度暴跌超過 7%，摜破五日線與十日線，爆量回測 400 元整數關卡，單日市值蒸發超過 8000 億元，跌破 11 兆元、下滑至 10.55 兆元。

台積電今日股價遭空襲重挫，一度大跌 7%、探至 407 元，續創近 2 年來新低價；隨著大逃殺賣壓出籠，截至 10 時，成交量已衝破 3.3 萬張。

美國商務部 7 日宣布一系列晶片出口管制新措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得對中國出口用於人工智慧或超級運算等晶片，對相關製造設備出口至中國也祭出更嚴格規定，並將包括長江存儲在內的 31 家中企列入「未經核實名單」。

由於新禁令從高階 AI 晶片擴大至 16/14 奈米製程晶片，未來晶圓代工廠恐無法再為中國 IC 設計商提供上述製程服務，將衝擊台積電高效運算相關晶片訂單。

受美晶片管制利空重擊，美股上周五與昨日股價全倒，費半指數 2 天崩跌近 10%，拖累全球半導體股走勢。台股今日電金傳產權值股全面倒地，又以台積電跌勢最兇猛，晶圓代工、IC 設計族群同步下殺，大盤一度狂瀉超過 500 點。

