〈能源盤後〉經濟衰退烏雲縈繞 油價跌近2% 六天來首度收黑

國際油價周一 (10 日) 收黑，為六天以來首次下跌，主因中國周末公布 9 月服務業景氣萎縮，令人擔憂這個最大原油進口國的需求前景，導致油價回吐上周因石油出輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 減產帶來的漲幅。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.51 美元或 1.6%，收每桶 91.13 美元。WTI 上周五勁揚 4.7%，但上周五個交易日的跌幅仍超過 16%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.73 美元或 1.8%，報每桶 96.19 美元。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 4.1%，收每加侖 2.6228 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 3.9147 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.6%，收每百萬 Btu 6.435 美元。

市場推動力

分析師認為，油價下跌和中國周末公布的服務業景氣有關，9 月財新服務業採購經理人指數 (PMI) 從 55 重挫至 49.3、跌破景氣榮枯線，凸顯防疫封控的影響。

StoneX 在堪薩斯市的能源團隊說：「由於防疫政策打擊原已疲軟的需求，中國的服務業景氣四個月來首次萎縮。」

原油上周曾經從八個月低點大幅反彈，因 OPEC + 同意 11 月開始每日減產 200 萬桶油。然而，由於大部分國家目前產量就已低於目標，推估實際減產數字可能僅約每日 100 萬桶，加上有跡象顯示，沙烏地阿拉伯仍積極供應油品給亞洲買家，都影響減產的預期成效。

路透引述知情人士的說法報導，沙烏地 Aramco 已告知至少七位亞洲顧客，11 月將接受所有合約數量的原油，意味著即使 OPEC + 減產，沙國仍設法保持對亞洲的穩定供油。沙國 11 月和亞洲客戶議定的原油銷售價格，也大致保持不變。

在美國聯準會 (Fed) 及各國央行的激進升息下，原油近來持續受到打壓。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 說：「減產當然是利多，但市場上顯然還有其他大量的不確定性，包括歐盟石油禁運令和 G7 價格上限之後的俄羅斯石油供應變化，此外，需求展望也隨著總經面的消息而惡化，」

Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 周一表示，經濟將感受到限制性貨幣政策帶來的更多影響，但升息帶來的影響還要數個月才會更清楚。

這番話和芝加哥聯準銀總裁伊凡斯 (Charles Evans) 相呼應，伊凡斯同日表示，Fed 內部有強烈共識，要在明年 3 月以前把利率升到約 4.5%，並保持在此水準一段時間。

美元連四日升值，是讓油價掙扎的另一個因素。美元升值，代表持有非美元貨幣買家的買入成本更高，不利於油價和需求。