美國銀行業關鍵績效指標 下半年可望出現改善

分析師表示，華爾街銀行業可望在下半年公布更好的效率比，這個關鍵指標隨著全球經濟低迷削弱了傳統獲利中心的收入，並因人才爭奪戰中成本飆升而趨於惡化。

效率比是一項備受關注的績效衡量標準，有助分析師衡量企業為產生 1 美元收入而花費了多少外部利息支付。較高的比率代表銀行使用資本的效率偏低。

Stifel 旗下 KBW 美國銀行業研究主管麥格拉蒂 (Christopher McGratty) 表示：「我們目前的預測是銀行業的效率比會從 2021 年的略低於 58% 改善至 2022 年的略低於 57%。」

獲利指標小幅回升的預期，預示著整體營收成長的上升。

麥格拉蒂表示，雖然資本市場活動已大幅放緩，但淨利息收入成長正在加速，並補充指出，總體營收成長應超過支出成長。

根據財報，今年上半年摩根大通 (JPM-US) 的效率比躍升至 60%，而花旗集團 (C-US) 的效率比躍升至 66%，均為 2014 年以來最高水平。分析師普遍認為 50% 至 60% 之間的範圍對銀行來說是最佳的，並將效率比上升視為一個負面訊號。

同期，摩根士丹利 (MS-US) 的比率為 71%，為 2019 年以來最高水平；而高盛 (GS-US) 和富國銀行 (WFC-US) 的比率分別為 62% 和 77%，為 2020 年以來最高水平。今年初，高盛設定了 60% 的目標，而摩根士丹利的目標是保持在 70% 以下。

雖然美國銀行的效率比在今年前 6 個月從一年前的 69% 提高到 67%，但目前的數字仍比疫情爆發前的 2019 年高出 9.5 個百分點。

由於前兩季獲利下降，主要是由於投資銀行活動自去年的新高記錄回跌，銀行今年的效率比轉趨惡化。此外，房貸利率的迅速上升以及主要股票和債券指數的下跌，也打擊了財富和資產管理業務及其相關的收入流。

Diebold Nixdorf 顧問和諮詢主管鮑利 (Simon Powley) 表示，因此，銀行被迫開展其他收費業務，「以有助其營收來源多元化，同時也抵消貸款需求問題。」

他補充說，與此同時，工資和福利也推動了費用上漲。

知情人士透露，為控制成本，包括摩根大通和富國銀行在內的銀行近幾個月都在裁員，而高盛則計畫最快本月開始裁員，該公司在疫情期間暫停了兩年的年度實習徵才。

Roosevelt Investments 資深投資組合經理人貝諾維茲 (Jason Benowitz) 表示：「銀行業是第 2 季財報季表現最差的產業之一，因為營收成長微弱，獲利降幅很大。」「我們預計第 3 季會從這個低水平有所改善。」