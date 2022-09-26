台海風雲再起 華爾街銀行業者重估兩岸風險

仍在為俄羅斯龐大損失感到痛苦的全球金融機構，在台海緊張局勢升級後，正重新評估經營大中華地區市場的風險。

知情人士透露，過去幾個月，法國興業銀行、摩根大通、瑞銀等銀行，已要求員工重新檢視應急計畫，以管理曝險部位。與此同時，全球保險公司迴避為在中國和台灣投資的公司提供新保單，且自俄軍侵略烏克蘭以來，政治風險保險的成本已飆升 60% 以上。

一名消息人士表示，由於法國興業銀行巴黎高層對台海形勢有些緊張，已評估大中華區的員額。知情人士說，瑞銀已要求台灣交易部門評估應變計畫，研究如何降低台灣曝險部位，其中一個辦法是減少對台灣客戶的外匯交易服務。

波士頓大學教授 Mark Williams 說：「美國潛在制裁的政治風險，以及中國可能限制資本流動，讓風險經理人忙得不可開交。制裁戰一旦開打，將大幅提高做生意的成本，並促使美國銀行業者重新思考在中國的策略。」

就在幾個月前，烏克蘭戰爭意外迫使全球重量級銀行退出俄國、停止為俄國超級富豪客戶提供服務後，美中兩大國關於台灣問題的言辭交鋒，令企業感到不安。

美國國會議員上周加重對銀行施壓，要求他們回答如果北京侵台，他們是否會退出中國市場。

不願具名的金融服務業高層表示，他們認為東亞發生武裝衝突的風險很低，但美中針鋒相對的制裁行動，破壞金融和貿易的可能性愈來愈高。

與此同時，美國上市公司高層愈來愈擔心台海局勢進一步惡化。

根據 Sentieo 數據，倫敦金融時報的計算結果顯示，過去 12 個月期間，將台灣列為風險因素的年度監管申報文件數量大增。今年 3 月，116 家公司提到台灣是風險因素之一，而截至本月，12 個月滾動平均值至少達到 16 年來最高水準。