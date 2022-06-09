健鼎5月營收56.8億元 年增2成創同期新高

蘋果 (AAPL-US) 供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (9) 日公布 5 月營收，以 56.8 億元創同期新高，月增 8.23%，年增 19.93%，累計前 5 月營收 282.88 億元，年增 13.22%，健鼎訂單增加，正加速出貨力道中。

目前已公布 5 月營收等蘋果 PCB 供應鏈，除健鼎外，臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW)、華通 (2313-TW) 與欣興 (3037-TW) 5 月營收都創同期新高，欣興 5 月營收 121.56 億元，更一舉改寫歷史新高紀錄。

健鼎 2022 年首季稅後純益 14.45 億元，季減 5.18 個百分點，年增率 2.6%，每股純益為 2.75 元，為同期最佳。

健鼎在湖北仙桃設立的第三廠區已投產，新廠設計新增產能每月 90 萬呎，所有產能合計已突破每月 1000 萬呎，健鼎拚第二季營收維持首季 173.6 億元水準，全年 680 億元營收目標維持不變。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃。