欣興、健鼎首季營收創新高 Q2不看淡

欣興 (3037-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收，受惠 ABF 載板供不應求，且在工作天數增加挹注下，單月營收走高到 106.81 億元，月增 11.8%，年增 37.6%，首季營收也達 307.11 億元，季增 0.48%，年增 40.73%，也創新高；PCB 廠第一季營運暢旺，欣興、健鼎 (3044-TW) 聯袂創下單季新高。

同為蘋果 (AAPL-US) 供應鏈 PCB 廠健鼎，3 月營收 55.69 億元創歷史同期新高，挹注第一季營收以 173.6 億元改寫歷史新高，季增 4.04%，年增 14.96%，業者對第二季營收也不看淡。

欣興 2021 年營收 1045.62 億元，創新高，毛利率 22.63%，年增 9.03 個百分點，稅後純益 132.22 億元，也創新高，年增 1.42 倍，每股純益 8.98 元；董事會擬配發每股現金股利 3.4 元，股利的發放也創歷年新高。

欣興總經理沈再生日前指出，去年欣興資本支出約 300 億元，預估 2022 年資本支出 404 億元，依照設備包括如濕製程設備、AOI 機器交期已拉長到 20-30 個月，2023 年資本支出金額將拉高到 300-400 億元的高檔水準。

沈再生指出，依照欣興資本支出投入與營收增加比例來看，每投入 100 億元的資本，在設備完全進駐後，一年可以增加約 50-60 億元的營收。