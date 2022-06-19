健鼎6月營收可望衝向65億元高檔 有助Q2再攻高

蘋果 (AAPL-US) 供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 受惠主要 EMS 廠物流系統逐漸順暢，內部訂下 6 月 65 億元出貨目標，目前全力動員催出貨，營收目標可望順利達成，推升第二季再創歷史新高。

在目前新台幣有利匯率因素推動下，健鼎第二季營收及獲利可望再較首季走高；健鼎首季營收 173.6 億元創新高，稅後純益 14.45 億元，每股純益為 2.75 元，為史上最強的首季獲利。

健鼎 2022 年第二季前 2 月營收 109.28 億元，內部訂下 6 月達成 65 億元出貨目標，第二季營收將達 174.28 億元，也等於健鼎上半年將連續兩季改寫單季歷史新高，全年 680 億元的營收目標則維持不變。

法人分析，健鼎加速出貨，外在有客戶端 EMS 廠物流系統逐漸趨於正常及順暢的有利因素，第二季 4 月及 5 月又有大陸防疫封控的阻礙因素，因此內部強化 6 月出貨，以免造成資金積壓，且將有利第三季起接單年度新機新料號訂單。

健鼎第二季起大力催促客戶拉貨，在 5 月初步見到功效，單月營收 56.8 億元，月增 8.23%，年增 19.93%，改寫同期新高，健鼎 2022 年的第二季在生產策略上，也以正常班生產，交期 (Lead Time) 也因此拉長。

健鼎在湖北仙桃設立的第三廠區已順利投入量產，新廠設計新增產能每月 90 萬呎，所有產能合計已突破每月 1000 萬呎。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。