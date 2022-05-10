健鼎擬配發7元現金股利稱霸PCB廠 殖利率5.69%

蘋果 (AAPL-US) 供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (10) 日決議，去年盈餘每股配發 7 元現金股利，維持連續 6 年 63% 盈餘配發率，以今天收盤價 123 元計算，現金殖利率為 5.69%；健鼎現金股利也居 PCB 廠之冠。

健鼎 2021 年稅後純益為 58.58 億元，年減 4.36%，每股純益 11.05 元，健鼎並公布 2022 年首季財報，營收 173.6 億元創新高，毛利率為 17.08%，季減 2.2 個百分點，年減 1.63 個百分點，稅後純益 14.45 億元，季減 5.18 個百分點，年增率 2.6%，每股純益為 2.75 元，為史上最強的獲利成績。

健鼎 4 月營收也出爐，達 52.48 億元，月減 5.76%，年增 1.95%，累計 2022 年前 4 月營收 226.08 億元，年增 11.65%。

健鼎在湖北仙桃設立的第三廠區已投產，新廠設計新增產能每月 90 萬呎，所有產能合計已突破每月 1000 萬呎。健鼎力拚第二季營收維持於首季的 173.6 億元水準，對於全年 680 億元的營收目標則維持不變。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃。