群創搶攻智慧零售 攜手日藥本舖打造AI藥妝店

面板大廠群創 (3481-TW) 近年強化多元布局，今 (2) 日宣布攜手日系連鎖藥妝品牌日藥本舖，打造 5G、AIoT 藥妝科技店，在其南京西路總店導入上百個顯示螢幕，透過 AI 影像辨識、聲控 / 觸控回饋，導引消費者選擇適合的保健品，同時應用人工智慧打造實體與虛擬商城導購，提升消費者體驗。

群創總經理楊柱祥認為，後疫零售連鎖產業突圍，AI 顯示科技將是助攻利器之一，觀察市面上，相比便利商店與超市，高獲利的連鎖藥妝產業更願意導入黑科技，提供個人化行銷內容，透過虛實互動增添樂趣，也符合工業局智慧生活顯示科技與應用產業策略 (SRB) 會議的重要目標。

群創電視產品事業群總經理潘泰吉也提出這次導入日藥本舖的四大解決方案，包含去紙張標籤的魔法貨架，提供 60cm、90cm 觸控長條屏與 36 吋長條廣告螢幕，搭配 AI 影像辨識系統，將能即時感知商品樣態，自動更換貨架標籤，據悉，這也是 2018 年導入連鎖便利商店的進階版應用。

此外，群創也整合日藥本舖藥師數十萬個指示用藥資料庫，推出 AI 藥師功能，在入口處以群創 43 吋聲控 / 觸控雙模式 KIOSK 軟硬整合，優化人機介面，彙整十大用藥問題，導引消費者快速選購指示用藥，另外還包含結合 5G、Beacon 微定位技術的 360 度環場商城導購、攜手冠捷及承鴻光電的 ACeP 全彩電子紙廣告螢幕。

群創攜手日藥本舖，並透過系統整合商圓美智能共同打造全台第一家 AI 藥妝科技店，開發智慧藥妝解決方案，而根據財政部資料統計，全台西藥零售店數達 7530 家，雖然店數逐年減少，但過去四年營收逆勢成長 22%，顯示各藥妝店持續發展精緻多元化，預期也將是未來一龐大市場商機。