光隆首季營收21.1億元 創歷史同期新高

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 成衣產品持續爆量出貨，3 月營收以 8.79 億元，月增 60%，年增 22.7%，創同期第三高紀錄，今年第一季合併營收 21.1 億元，年增 24.8%，則創同期新高。

光隆第一季原為傳統淡季，今年有別以往，成衣部門今年首季出貨火熱，出貨量較去年同期增長 47%，營收比重也逾 50%，主要是今年客戶端需求強勁，截至目前的接單總額，已超越去年出貨總額，且還在持續增加中，以合計佔成衣營收比重逾 70% 的前 5 大客戶，首季拉貨額較去年同期成長 55.7%，其中美系品牌客戶合計有 62% 的高成長。

光隆羽絨部門今年首季也繳出 12.4% 的年增長，且是連三季成長，在歷經產業轉型與庫存去化的調整陣痛後，已明顯回穩、漸入佳境，也將反應在首季毛利率表現，今年更以追求回復基本雙位數毛利率為首要目標。

光隆 2022 年第一季本業獲利方面，在成衣與羽絨的好表現下，合併毛利率可望回升，更可倍數成長，同時可望與營收同時締造同期新高紀錄。對於第二季，光隆仍看好成衣與羽絨的營收成長動能，持續挹注本業獲利，有望繼續挑戰創同期新紀錄。

另外，光隆董事會也決議分派現金股利，擬配發普通股 3 元與特別股 2.5 元，普通股現金股利已連續 9 年維持在 3 元或之上，平均殖利率逾 6%。