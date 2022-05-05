光隆首季EPS 1.11元 創同期新高

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (5) 日公布首季財報，在成衣出貨爆量挹注下，首季稅後純益 1.45 億元，創同期新高，每股純益 1.11 元，第二季進入市場旺季，光隆對於營運看法樂觀。

光隆第一季營收 21.1 億元，毛利率 13.3%，季增 4.6 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純益 1.45 億元，季減 40.57%，年增 13.28%，每股純益 1.11 元。

光隆成衣事業部門今年第一季成長強勁，首季營收 11.45 億元，是首次跨過 10 億元大關，年增 75.7%，主要受惠今年客戶端需求強勁，截至目前的接單總額，已超越去年全年出貨總額，且還在持續增加中，加上去年越南疫情遞延出貨的挹注。以合計佔成衣營收比重逾 70% 的前 5 大客戶，首季拉貨額即較去年同期成長 55.7%，其中美系品牌客戶合計有 62% 的高成長。

在出貨放量推升下，光隆成衣事業毛利率第一季也一舉攀升至 16.7%，較去年同期上升 5.5 個百分點，以成衣的營收高居整體營收過半的比重下，也推升合併營收達 13.3%。

光隆羽絨部門在歷經轉型成衣與庫存去化的調整陣痛後，今年營運明顯回溫，首季營收 4.05 億元，年增 12.4%，也連續三季年增長，單季毛利率回升至 9.3%，較去年同期上升 4.1 個百分點，營業利益也由虧轉盈。

光隆家紡事業今年首季營收 4.69 億元，年減 6.3%，表現平平，主要是受到日本防疫居家辦公減少，宅經濟熱潮消退，回歸正常季節消費周期。

光隆主管指出，展望第二季，成衣與羽絨正值進入傳統產業旺季，光隆仍看好在二者的成長動能不斷的提升。