日經：東芝即將在中國生產資料中心用硬碟

《日本經濟新聞》報導，日本東芝 (Toshiba) 即將在中國生產資料中心用途的硬碟 (HDD) 產品，最快在 2022 年 6 月之前展開樣品出貨，並於 7 月之前準備好量產。目標 2025 年度之前，含菲律賓的整體產能將提升至 2020 年度的 2 倍左右。

東芝旗下子公司東芝電子元件有限公司 (Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation) ，將和日本同業 TDK 的子公司合作，在中國廣東省的東芝廠區內設置資料中心用途的硬碟生產線，投資金額未公開。

東芝的硬碟產品出貨給中國境內的資料中心，該公司在中國生產相關產品，可望壓低物流等成本，產品如果有問題發生，相關因應也將更為迅速。

目前東芝只在菲律賓生產資料中心用途的硬碟產品，而從企業營運持續計畫 (BCP) 的觀點來看，生產據點的分散有其必要。

東芝目前在中國的硬碟生產，僅供一般電腦裝置等使用的硬碟產品。近來中國當地的資料中心投資暢旺，相關硬碟產品需求升溫，東芝方面為因應市場需求，因而決定在中國生產。

根據日本調查公司 Techno Systems Research，估計到了 2026 年，資料中心用途的硬碟產品市場規模將達到約 196 億美元，和 2021 年的約 138 億美元相比約成長 4 成。