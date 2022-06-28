東芝股東大會通過13名董事遴選案 兩名支持公司私有化人士入列

日本東芝公司周二 (28 日) 召開定期股東大會，以過半票數通過 13 名董事遴選案。名單當中包括支持推動公司私有化的兩家國外基金公司高層，但有消息傳出，先前反對將兩人列入董事候選名單的外部董事綿引萬里子，已於會後提出辭呈。

東芝公司在周二上午，於日本東京新宿召開定期股東大會，會中針對 13 名董事遴選案進行表決，以過半票數通過該人事案。

其中包括來自兩家海外基金公司的兩名高層，一名是來自美國 Farallon Capital Management 的今井英次郎，另外一名則是來自美國 Elliott Management 的 Nabeel Bhanji。

不過在這次股東大會召開之前，現職的外部董事綿引萬里子 (前名古屋高等法院長官，現擔任律師) 就反對將前述兩人納入遴選名單當中；在理由方面，她當時提到董事會的組成欠缺多樣性、公平性和均衡性等，也讓這次股東大會的開會結果備受外界矚目。

而根據《東京電視台》周二報導，綿引萬里子已於股東大會結束後向東芝公司提出辭呈，也傳出有部分的公司董事希望綿引萬里子能繼續擔任外部董事職務、進行慰留。但如果在周二下午的董事會上，通過綿引萬里子的辭職申請，也將再度上演去年股東大會結束後的董事請職事件，恐導致公司經營更加混亂。