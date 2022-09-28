外匯存底縮水 亞洲央行須擴大匯率防禦範圍

野村控股表示，外匯存底減少，意味著亞洲央行可能會開始採取要求出口商拋匯等方式，支撐本國貨幣匯率。

彭博報導，陸挺、Sonal Varma 等野村分析師在一份研究報告中說，亞洲央行可能採取的潛在措施，包括強制出口商賣掉外匯收益、限制交易賬戶，以及提出吸引資本流入的措施。

亞洲央行在經歷 2013 年「縮減恐慌」（Taper Tantrum）等危機後，近年來已提高外匯存底。不過，今年來美國聯準會（Fed）的升息步調很快，亞洲央行不會只靠這些資金來捍衛本幣。

根據野村的分析，截至 8 月底，今年來印度在即期與遠期外匯市場上已投入 751 億美元，以支持盧比匯價。中國可能花 396 億美元，泰國 269 億美元，南韓 167 億美元。

野村表示，根據去年年底外匯存底的水準，目前印度與泰國央行動用的銀彈比率，已超過 10%。

野村分析師說，亞洲央行手中仍有外匯存底，可避免本幣貶值失控，但在外匯存底減少的情況下，部分亞洲（日本除外）央行可能更接近允許更大外匯彈性的階段。

Fed 升息提振美元，引發今年來亞幣貶值，其中日元匯率下跌逾 20%，下探至 24 年谷底，韓元重貶 17%，菲律賓披索和新台幣均下跌 13% 以上。

離岸人民幣兌美元匯價，周三（28 日）盤中摜破 7.26 元關卡，跌逾 800 點。台北時間周三下午 4 點半，在岸人民幣收盤報 7.2458 元，較周二夜盤收盤跌 658 點。

野村建議北京可採取的措施，包括政府相關企業匯回資金、關閉不受歡迎的資金流出管道、發行離岸人民幣債券。