美股重點新聞摘要2022年10月07日

今日操盤前瞻

Fed 理事 Lisa Cook、Christopher Waller、芝加哥聯準銀總裁 Charles Evans 等官員發言

美國 9 月非農、失業率

PC 需求疲軟 AMD 第三季初步財報慘 營收僅 56 億美元

美國半導體大廠 AMD 週四 (6 日) 盤後公布第三季初步財報成績慘烈，受到個人電腦 (PC) 需求疲軟與供應鏈問題影響，營收估計僅達 56 億美元，遠低於 AMD 此前預測的 67 億美元 (±2 億美元)。閱讀全文...

「拜普會」有譜？拜登不排除 G20 峰會與普丁會面

美國總統拜登週四 (6 日) 透露，他不排除在二十國集團 (G20) 峰會期間與俄羅斯總統普丁會面，討論烏俄局勢和其他議題。閱讀全文...

Fed 理事華勒：通膨未取得有意義進展 明年初應繼續升息

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 直言，下次會議前發布的任何就業和通膨數據，不足以改變他和多數 Fed 官員對 11 月再次大幅升息的看法，他還表示，目前通膨尚未取得具有意義且持久的進展，Fed 明年初必須繼續升息。閱讀全文...

Fed 理事庫克亮鷹爪 支持繼續升息對抗頑強通膨

美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）周四（6 日）首次發表談話，她表態支持 Fed 的收緊貨幣政策路徑，認為可能需要進一步升息和一段時間的政策限制才能降低通膨。閱讀全文...