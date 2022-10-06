普瑞博攜康健基因開發篩檢產品 拿下250萬份中國訂單

普瑞博 (6847-TW) 今 (6) 日宣布與康健基因合作，推出產前基因篩檢、癌症早篩、病原篩檢產品，部分檢測產品已小量出貨至中國市場，根據雙方合約，普瑞博明年至少供應 250 萬人份，營收有望顯著跳增。

由普瑞博提供旗下 MiniPuri 微型過濾器，康健基因利用該過濾器發展出一系列檢測產品。普瑞博董事長陳彥文表示，病原篩檢產品已開始小量出貨，癌症早篩產品則是先提供給下游廠商試用中，除了明年至少會有 250 萬人份訂單外，目標要把胎兒早篩產品納入中國醫保 (類似台灣健保)。

陳彥文指出，中國市場每年檢測需求量驚人，癌症早篩約 3000 萬人次、胎兒早篩約 1000 萬人次，病原篩檢約 257 萬人次，合計每年超過 4000 萬人次檢測需求，整體市場商機幾乎是台灣的 10 倍。

普瑞博開發雙離子材料相關應用，包括白血球減除過濾器、細胞分離過濾膜及抗沾黏複合材料 (P-TEX) 等。康健基因核心技術為生物資訊分析及研發生物技術，透過生物晶片、次世代定序、第三代定序，提供科學研究服務與健康基因檢測。

此次各產品應用方面，產前基因篩檢可將母血中游離的胎兒 DNA 提升 3-5 倍，並能在孕期 6 周檢測，較目前篩查標準 12 周大幅提前，解決孕婦胎兒濃度不足無法進行篩查的困擾。

病原檢測方面，能單次、快速鑒定多達 300 種以上的細菌、真菌、病毒和寄生蟲等多種病原微生物，同時可對病原微生物的抗藥基因進行分析，輔助臨床精準用藥。