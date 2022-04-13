普瑞博授權台塑雙離子技術 今年將認列2000萬元權利金

普瑞博 (6847-TW) 董事長陳彥文今 (13) 日表示，與台塑 (1301-TW) 合作的 P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術，預計第二季進入試產階段，全年將可認列 2000 萬元授權里程金，明年產品上市後，將有產品銷售權利金貢獻。

普瑞博透過旗下 ZISC 雙離子技術平台，開發出三大類產品，包括白血球減除過濾器、實驗室用微型過濾器、高分子抗沾黏材料，並利用該平台開發出 P-Tex 複合材料，具有抗蛋白質、抗病毒、抗凝血、抗組織粘黏、抗菌、抗生物聚集等特性。

陳彥文表示，由於 P-Tex 複合材料添加在 PVC、EVA、PP 等塑膠原料後，成為抗沾黏複合膠粒，其打造出的醫療或民生用品，具備抗菌、抗沾黏的特性，因此受到台塑青睞、雙方簽約合作。

根據雙方授權合約，普瑞博可收取授權里程金 2000 萬元及銷售權利金，其中，里程金依照產品試產、放量時程認列，今年第一季已先認列首筆里程碑金 1000 萬元，預計第二筆權利金將於本季試產進度達標後入帳，年底前全數認列。

普瑞博的技術平台不只授權給台塑，更獲台塑入股、持有 9.14% 股權，此外，還攜手南亞 (1303-TW) 建置台灣首座血袋廠，由普瑞博提供減白過濾器關鍵技術、南亞斥資 9.5 億元建置廠區設備，未來雙方將共同持有產品品牌，最快明年底產品取證量產。

除了既有產品外，普瑞博近期也積極開發其他新應用，陳彥文指出，目前正聯合美國、歐洲及中國客戶研究產科新應用非侵入性產前檢查 (NIPT)，隨著高齡產婦現象普遍，而非侵入性產前檢查對於胎兒與孕婦健康狀態相當關鍵。

普瑞博在技術應用上，採取血液樣本後，可望篩除母體細胞後取得胎兒細胞進行篩檢，胎兒檢測週數可從 12 周提前到 6 周，除了降低出生缺陷，檢測費用也能降低、約 3000-5000 元。