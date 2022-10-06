美股大多頭：Fed內部缺乏多樣性思維 恐導致嚴重市場問題

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，美聯準會 (Fed) 內部明顯缺乏多樣性的思維，很可能會導致嚴重的市場問題。

Siegel 在接受採訪時表示，他如今最大的擔憂是 Fed 繼續關注官方數據中的房價通膨，但是實際上房地產價格早就下跌。

此外，Siegel 表示，衡量美國經濟就業市況的最新 JOLTS 數據低於預期，期望能夠動搖 Fed 的想法，讓他們自意識到經濟放緩可能比他們想像的要快。所有跡像都表明經濟正在放緩。Fed 必須意識到這一點，並緩和他們的鷹派立場。

然而，舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 近日表示，職缺下滑代表雇主聘僱需求減緩、勞動力市場的壓力減輕，也意味著 Fed 有更多空間可以對抗通膨，而不至於引發痛苦的工作機會流失，Fed 將繼續堅持當前貨幣政策。

Siegel 先前就批評，Fed 正犯下成立 110 年以來最大錯誤之一，可能導致嚴重衰退。他擔憂 Fed 政策會有過度升息的風險，如果 Fed 主席鮑爾堅持目標在官方數據的通膨率回落到 2%，那他勢必會將過度緊縮貨幣政策，犯下 2021 年和 2022 年初限制流動性方面過慢的同樣的錯誤。

Siegel 認為，Fed 的作法將將導致美國面臨痛苦的經濟衰退，而工薪階層以及中產階級，將會為此付出代價。