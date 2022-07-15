偏光板雙雄緩步邁向填息 日元匯率當後盾

偏光板雙雄明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 今(15) 日雙雙進行除息交易，每股各將配發 1.5、0.5 元現金股利，早盤隨大盤走穩，填息率最高達逾 4 成，緩步邁向填息之路，雖然下半年整體產業挑戰仍多，但近期日元持續走貶，反而有利降低偏光板購料成本，緩解部分產業下行壓力。

明基材除息參考價為 28.1 元，早盤最高來到 28.75 元，填息率達 43%，誠美材除息參考價則為 9.18 元，午盤前同樣穩在盤上，最高來到 9.4 元，填息率也達 44%，表現不俗。

由於下半年面板產業整體市況低迷，近期偏光板廠也陸續感受到面板廠拉貨放緩、價格壓力，但近期日元持續走貶，反而有助偏光板廠向上游材料商購料成本，雖然日本原料廠商也陸續協調反映調漲價格，但觀察日元走勢，近期一度貶破 139 大關，續寫 24 年來低點，對偏光板購料來說仍相對有優勢。

面對整體終端需求下滑，法人預期，偏光板廠第三季整體產能利用率將略低於第二季，且客戶短期能見度也不高，不過在高階、多元化產品布局策略下，將相對有撐。

觀察雙雄營運表現，明基材 6 月營收達 13.56 億元，月增 1.4%、年減 6.1%，第二季營收 41.12 億元，季減 1.3%、年減 4%，累計上半年營收達 82.76 億元，年減 1%；誠美材 6 月營收則下滑至 8.11 億元，月減 21.2%、年減 9.9%，第二季營收達 29.38 億元，季增 5.5%、年增 6.9%，上半年營收達 57.22 億元、年增 2.2%。