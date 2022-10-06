iKala宣布高層任命案 顏淑花升任營運長

跨國 AI 公司愛卡拉 (iKala) 今 (6) 日宣布高層人事任命案，商務長顏淑花 (Vivian Ye) 將升任為 iKala 營運長，並延攬前美庫爾 (Merkle) 總經理林伯翰 (Boice Lin) 擔任 iKala 全球商務發展長暨商務事業群總經理，iKala 表示，將持續鞏固穩健擴張的跨國團隊部署，並加速在台灣、日本等亞洲市場業務拓展。

iKala 表示，顏淑花擁有超過 25 年廣告媒體及 MarTech(行銷科技) 資歷，自 2021 年加入 iKala 後，帶領團隊成功拿下多家企業客戶，未來顏淑花在新職位，將負責 iKala 團隊及業務營運策略方針，持續推進公司業務擴張。

隨著顏淑花升任為營運長，iKala 也宣布延攬前美庫爾總經理林伯翰擔任 iKala 全球商務發展長暨商務事業群總經理，iKala 說，林伯翰擁有超過 15 年的 AdTech、MarTech 與企業級解決方案等產業經驗，未來將負責帶領 iKala 跨國團隊達成市場拓展目標，並加速推進 iKala 商務事業群在台灣、日本發展。

iKala 說，顏淑花在加入 iKala 之前，曾任成果行銷總經理、AnyMind 台灣區總經理、群邑集團旗下競立媒體總經理；林伯翰則曾任電通集團旗下數據商務顧問品牌美庫爾總經理，沛星 (Appier) 全球資深副總經理、TutorABC 營銷副總經理、IBM 大型客戶資深經理等。

iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉表示，今日的人事發布，凸顯 iKala 持續回應市場需求、加速以 AI 賦能企業客戶數位轉型的承諾，更體現團隊積極進軍日本市場的決心，在全球經濟不確定的狀況下，有信心 iKala 今年仍然快速成長。