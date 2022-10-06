歐洲爆發紀錄性高致病禽流感 恐造成嚴重公衛問題

據中國央視報導，歐洲疾病預防管制中心 (ECDC) 的一份研究報告指出，今年 6 到 8 月期間，歐盟國家野生鳥類檢測到的高致病性禽流感病毒，達到前所未有的水準，又以大西洋沿岸海鳥繁殖地受到的影響最為嚴重。

該研究報告指出，歐盟國家今年 6 到 8 月期間，家禽養殖場發生的感染數量，是去年同期的 5 倍，共有 190 萬隻農場家禽遭撲殺。

ECDC 表示，發生在動物之間的流感疫情，恐會對養殖業帶來嚴重經濟衝擊；也因為這種病毒的某些變體會傳染給人類，可能對公共衛生造成威脅。ECDC 評估，對普通人而言感染風險較低，但是像農場工人這類經常接觸禽鳥類的人，感染風險則介於低至中等之間。

ECDC 在周一 (3 日) 提出警告，歐洲當地正經歷史上規模最大的高致病性禽流感疫情，不論是病例數量或地理分佈範圍，都寫下歷史紀錄。

ECDC 和歐洲食品安全局 (EFSA) 的最新資料顯示，截至目前共發生 2467 起家禽疫情、有 4800 萬隻禽類遭到撲殺，圈養禽類和野生動物的病例分別發現 187 例和 3573 例。

報導指出，共有 37 個歐洲國家受到波及，北從挪威最北端位於北極圈內的斯瓦爾巴群島 (Svalbard)，南至葡萄牙南部和烏克蘭東部。

ECDC 提醒，如同 2009 年的 H1N1 大流行一般，動物物種之間的流感病毒可以偶發性地感染給人類，恐嚴重威脅公共健康。雖然一般人的感染風險較低，但直接與染疫動物接觸的人、遭感染的風險略高。