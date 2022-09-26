重點快訊！英國財政大臣減稅論引發英鎊暴跌！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：下跌 70 點，跌幅 -0.24% 至 29599。

■那斯達克 100 指數：下跌 24.50，跌幅 -0.22% 至 11352.25。

■標普 500 指數：下跌 10.25，跌幅 -0.28% 至 3698.75。

二、美股盤前市場重點要聞：

1. 英國財政大臣減稅論引發英鎊暴跌：英國新任財政大臣 Kwasi Kwarteng 公布一項具爭議的減稅預算案後，市場憂慮方案令英國政府大量舉債，將會加劇通脹壓力，導致英鎊和英國國債遭拋售。減稅案為 45％的最高所得稅稅率，將基本稅率從 20％降至 19％，物業印花稅門檻從 12.5 萬鎊調升至 25 萬鎊等。然而，減稅方案在未來半年就可能讓英國政府借貸激增 720 億英鎊，在未來 5 年耗費 1610 億英鎊，而長期減稅項目亦恐使政府每年少掉 450 億英鎊收入。(推薦閱讀知識：PCE 本周公布－美國 FED 最重視的通膨與經濟指標之一是什麼？)

2. GPU 顯卡價格再傳降價：繼輝達 (NVDA.US) 調降其 RTX30 系列顯卡價格後，超微 (AMD.US) 也宣布調降 RX6000 系列顯卡售價，降幅皆在 10% 以上。

3. 蘋果 (AAPL.US)：距蘋果新機的 iPhone14 手機發表不到三週時間，目前新款 iPhone14 已開始於印度生產。隨著中美政治關係越趨緊張，再加上中國的淨零政策，使蘋果積極尋求中國以外的產品製造方案。

4. 雪佛龍將攜手三井石油公司開發日本新進地熱技術：雪佛龍新能源國際公司 (CVX.US) 和三井石油勘探公司（MOECO）簽署了一項聯合合作協議，以探索日本先進地熱發電的技術和商業可行性。該協議將有助於研究日本各地的地熱資源潛力。

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