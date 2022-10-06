美股重點新聞摘要2022年10月06日

今日操盤前瞻

歐洲央行 9 月貨幣政策會議紀要

美國上周失業金數據

Fed 鴿派官員對放緩升息潑冷水 表態明年不會降息

美國兩位在聯準會 (Fed) 內部立場偏鴿派的聯邦準備銀行總裁，周三 (5 日) 試圖打消市場對放緩升息不切實際的期待，並明確表示 2023 年不會降息。閱讀全文...

馬斯克和推特傳即將結束法庭之戰

《路透》週三 (5 日) 引述消息人士報導，全球首富馬斯克和推特即將達成終結訴訟案的協議，最快日內將公布結果。閱讀全文...

大利多！OPEC 喊減產 200 萬桶 能源股樂漲 2%

在石油輸出國組織及盟國 (OPEC+) 周三 (5 日) 宣布自 11 月起減產 200 萬桶 / 日後，能源股整體上漲。閱讀全文...

OPEC + 宣布每日減產 200 萬桶穩油價 引發美國不滿

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周三（5 日）同意每日減產 200 萬桶替 11、12 月的石油供應設下目標，此為 2020 年以來最大幅度減產，旨在阻止全球經濟疲弱導致的油價下跌，然而 OPEC + 減產加劇與美國間的緊張關係。另外，OPEC + 也宣布不再逐月開會，下次會議將於 12 月 4 日召開。閱讀全文...

美國 9 月服務業成長持穩 物價壓力緩解

美國周三（5 日）公布數據顯示，服務業成長略有放緩但仍優於市場預期，同時就業市場狀況良好、原物料價格指數進一步回落，表明儘管通膨高漲、利率攀升，經濟前景黯淡，但服務業需求依然強勁。閱讀全文...