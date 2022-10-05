馬斯克如何改造推特？中國超級應用程式微信可能是靈感來源

馬斯克 (Elon Musk) 決定以 440 億美元重新收購推特 (Twitter)(TWTR-US)，如果這位億萬富翁最終擁有這項平台，他將對它採取何種改造引發了新的爭論。

馬斯克周二 (4 日) 在推特上表示，收購推特是「加速創造 X，一個無所不能的應用程式」。他並未提供進一步的細節。

市場猜測，馬斯克可能在暗示所謂的「超級應用程式」，這些應用程式在中國和亞洲其他地區很流行，由中國科技巨頭騰訊等業者開創。

超級應用程式是一個術語，用於描述通常可以滿足所有行動需求的一站式商店的應用程式。比如，用戶可以透過應用程式預約出租車或外送食物，同時進行付款和訊息傳遞。如此可以消除為不同功能使用不同應用程式的需要。

由騰訊經營的傳訊軟體微信 (WeChat) 是全球最大的超級應用程式，用戶超過 10 億。

在微信中，用戶可以向人們發送訊息、辦理手機銀行業務、經由掃描條碼在線上或店內付款、玩遊戲、發布影音、線上購物、叫車等等。

所以當馬斯克提到「無所不能的應用程式」時，他的意思可能是指向微信。

這位特斯拉 (TSLA-US) CEO 之前曾在 6 月與推特員工的詢答場合中，對微信表達欽佩之意，聲稱該應用軟體「很棒」。馬斯克當時表示，在中國以外沒有像是微信這種服務。

他當時告訴推特員工，「我認為現在有個真正的機會來創造它。」「在中國，你基本上靠微信生活，因為它對日常生活非常有用和有幫助。我認為，如果能夠透過推特實現這個目標，甚至只要接近這個目標，那將是巨大的成功。」

馬斯克表示，他希望至少有 10 億人使用推特，高於第 2 季末的 2.378 億。

微信最大的功能之一是微信支付。這是一項支付功能，用戶可以在商店中掃描條碼藉由手機付款，也可以透過聊天功能向朋友匯款。微信支付也可用於線上購物。

馬斯克在詢答大會中表示，他認為在推特內置支付功能將是一件「有趣的事」。

然而，像微信這樣的超級應用程式在歐洲、美國和其他西方市場並沒有真正起飛。

與此同時，微信在中國受到嚴格審查，馬斯克不太可能對推特採取這種做法，因為他過去曾批評該平台的內容審核策略，這位億萬富翁認為這種策略扼殺了言論自由。