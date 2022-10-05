高價股9月營收兩樣情 信驊創次高 譜瑞-KY探19個月新低

高價 IC 設計股信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (5) 日皆公布 9 月營收，分別為 4.76 億元、13.48 億元，其中，信驊受惠伺服器客戶拉貨回溫，9 月與第三季營收同寫次高，譜瑞 - KY 則因筆電客戶持續修正庫存，9 月營收下探 19 個月新低，第三季營收也寫 1 年半低點。

信驊 9 月營收 4.76 億元，月增 18.35%，年增 55.61%，第三季營收 13.07 億元，季減 8.29%，年增 39.19%，累計前三季營收 38.83 億元，年增 49%。

信驊第三季因客戶調整訂單，營收寫歷史次高，不過，第四季隨著新產品線 Mini BMC(BIC) 開始放量，營收可望再挑戰第二季寫下的單季新高紀錄，預期全年營收年增幅可超越 45%。

譜瑞 - KY 9 月營收 13.48 億元，月減 8.86%，年減 25.52%，第三季營收 45.82 億元，季減 28.23%，年減 14.22%，累計前三季營收 168.67 億元，年增 15.61%。

譜瑞 - KY 則因筆電供應鏈受中國封城、全球通膨等干擾，面臨劇烈庫存調整，加上高速傳輸介面客戶需求跟著修正，9 月營收已連三個月較去年同期衰退，更創下 19 個月新低，整體第三季營收達財測低標。